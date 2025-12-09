19
بعد تجاوزها 60 دولاراً للأونصة.. ارتفاع مستمر في اسعار الفضة
Lebanon 24
09-12-2025
|
23:49
photos
مدّدَت الفضة مكاسبها بعد تجاوزها 60 دولاراً للأونصة للمرة الأولى، مع مراهنة المتعاملين على مزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي
الفيدرالي
، واستمرار شح الإمدادات.
وارتفع المعدن الأبيض إلى مستوى قياسي بلغ 60.9213 دولار للأوقية يوم الأربعاء، ليبني على زيادة بنسبة 4.3% في الجلسة السابقة.
وقد دعمت توقعات بأن يقدّم
البنك المركزي
الأميركي خفضاً لأسعار الفائدة بربع نقطة في نهاية اجتماعه يومي 9 و10 كانون الاول التقدم السريع للفضة خلال الأيام الأخيرة. وتُعدّ تكاليف الاقتراض المنخفضة عاملاً داعماً للمعادن النفيسة التي لا تحقق عائداً.
كما ينظر المتعاملون أبعد من قرار الفيدرالي هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن السياسة النقدية الأميركية العام المقبل. وقال
كيفن هاسيت
، المرشح الأوفر حظاً لدى الرئيس
دونالد ترمب
لخلافة
جيروم باول
في رئاسة الفيدرالي، يوم الثلاثاء إنه يرى مجالاً واسعاً لخفض الفائدة بشكل كبير.
