مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط

استقرت أسعار ، اليوم الأربعاء، عقب انخفاضها بنحو 1% في الجلسة السابقة، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية .وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2%، إلى 62.05 دولار للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2%.وفي حين تتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك (آي.إن.جي) إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطرا.