إقتصاد

مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
10-12-2025 | 01:38
استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، عقب انخفاضها بنحو 1% في الجلسة السابقة، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2%، إلى 62.05 دولار للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2%.

وفي حين تتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك (آي.إن.جي) إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطرا.
 
