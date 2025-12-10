19
إقتصاد
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
10-12-2025
|
01:38
استقرت أسعار
النفط
، اليوم الأربعاء، عقب انخفاضها بنحو 1% في الجلسة السابقة، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز
العرض
الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية
الأوكرانية
.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2%، إلى 62.05 دولار للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 58.38 دولار للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2%.
وفي حين تتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك (آي.إن.جي) إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطرا.
