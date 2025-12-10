Advertisement

إقتصاد

قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار

Lebanon 24
10-12-2025 | 01:56
انخفض الذهب قليلاً اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4207.39 دولار للأونصة عند الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط عند 4236.60 دولار للأونصة، وفقًا لـ "رويترز".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24