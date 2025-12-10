قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار

Advertisement

انخفض قليلاً اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع (البنك المركزي الأميركي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4207.39 دولار للأونصة عند الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط عند 4236.60 دولار للأونصة، وفقًا لـ " ".