إقتصاد
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع على نطاق واسع أن يُخفض
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف
البنك المركزي
البالغ 2%.
ويختتم اجتماع
اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة
الذي يستمر يومين بقرار الفائدة اليوم الأربعاء. ويتوقع المستثمرون الآن احتمالا نسبته 88.6% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
فيما عززت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صدرت عن عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي من توقعات خفض الفائدة.
وفي غضون ذلك، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس
مجلس الاحتياطي الاتحادي
لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "
وول ستريت جورنال
" أمس الثلاثاء إن هناك "مجالا واسعا" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
