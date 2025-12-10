الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية

Advertisement

من المتوقع على نطاق واسع أن يُخفض الأميركي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البالغ 2%.ويختتم اجتماع الذي يستمر يومين بقرار الفائدة اليوم الأربعاء. ويتوقع المستثمرون الآن احتمالا نسبته 88.6% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.فيما عززت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صدرت عن عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي من توقعات خفض الفائدة.وفي غضون ذلك، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة " " أمس الثلاثاء إن هناك "مجالا واسعا" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.