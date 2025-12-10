مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك

Advertisement

استقر الدولار على نطاق واسع وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق الأربعاء، إذ يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في اجتماع من المرجح أن يكون من أكثر الاجتماعات صعوبة منذ سنوات.وبدا الين في حالة من التذبذب الشديد اليوم بعد الانخفاض المفاجئ الذي شهده خلال الليل، تحت ضغط الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين وبقية دول العالم حتى مع توقع تشديد " " لسياسته النقدية الأسبوع المقبل.وارتفع الين 0.15% إلى 156.64 للدولار، بعد انخفاضه 0.6% نحو مستوى 157 للدولار في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من عدم وجود محفز واضح، وفقاً لـ " ".