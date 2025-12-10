ايهما أفضل.. الذهب أم البتكوين؟



على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2025، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، واحدة من أكثر المداخلات وضوحًا حول مستقبل العملات المشفّرة ودور المنصات العالمية في دفع القطاع نحو مرحلة أكثر نضجًا. وفي حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى"، كشف تينغ عن إعلانين محوريين سيكون لهما أثر بالغ على نشاط بينانس وعلى المشهد العالمي للعملات الرقمية. يُعدّ حصول منصة Binance على الترخيص العالمي من سلطة تنظيم (FSRA) التابعة لسوق العالمي، لحظة مفصلية في مسار قطاع الأصول الرقمية. هذا التطوّر، الذي جاء كأول ترخيص شامل لجهة تنظيمية معترف بها دولياً، لا يعكس فقط انتقال المنصة الكبرى نحو نموذج أعلى انضباطاً وامتثالاً، بل يرسل أيضاً إشارة واضحة إلى الأسواق حول تغيّر المزاج العالمي تجاه العملات المشفّرة.

واستهلّ تينغ حديثه بالإعلان عن بلوغ المنصة 300 مليون مستخدم حول العالم، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحها المستخدمون لـ Binance. لكن التحول الأكبر، كما وصفه، تمثّل في أن تصبح الشركة أول منصة تداول عالمية للعملات المشفرة تحصل على موافقة تنظيمية شاملة من جهة تحظى باعتراف دولي، وهي في سوق أبوظبي العالمي.

وبحسب تينغ، فإن هذه الموافقة تعني أن Binance — بكيانها الكامل — ستكون خاضعة للرقابة التنظيمية على مستوى جميع عملياتها التجارية، بما في ذلك سيولتها العالمية ووظائفها التشغيلية. ويصف هذا التطور بأنه "إنجاز مهم" يعزّز المنصة بأن تكون "الأكثر موثوقية وامتثالاً وشفافية" عالميًا.





ويشرح تينغ أن هيئة الخدمات المالية في أبوظبي تعد واحدة من أبرز الجهات الرقابية الدولية ذات الاحترام الواسع وشبكة التعاون التنظيمي الممتدة "من الشرق إلى الغرب". وبناءً عليه، سيخضع المستخدمون لرقابة تنظيمية مشددة تضمن أعلى مستويات والامتثال وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر، ما يضع Binance ضمن منظومة تنظيمية تُعدّ الأكثر صرامة عالميًا.



نحو توسع عالمي يقود إلى هدف المليار مستخدم

يرى تينغ أن الموافقة التنظيمية الجديدة لا تعزز فقط موقع Binance التشغيلي، بل تفتح الباب أمام توسع عالمي أكبر بكثير، خصوصًا في التعاون مع المؤسسات المالية ومزودي الدفع حول العالم. ويشير إلى أن هذا التوسع يشكل ركيزة للوصول إلى الهدف الأكبر: بناء منصة تخدم مليار مستخدم.



وبحسب رؤيته، فإن المؤسسات والأفراد على حد سواء "بحاجة إلى مستوى أعلى من الطمأنينة"، وهو ما تسعى الشركة إلى ترسيخه عبر تعزيز الامتثال والجودة التشغيلية.