19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ايهما أفضل.. الذهب أم البتكوين؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ حصول منصة Binance على الترخيص العالمي من سلطة تنظيم
الخدمات المالية
(FSRA) التابعة لسوق
أبوظبي
العالمي، لحظة مفصلية في مسار قطاع الأصول الرقمية. هذا التطوّر، الذي جاء كأول ترخيص شامل لجهة تنظيمية معترف بها دولياً، لا يعكس فقط انتقال المنصة الكبرى نحو نموذج أعلى انضباطاً وامتثالاً، بل يرسل أيضاً إشارة واضحة إلى الأسواق حول تغيّر المزاج العالمي تجاه العملات المشفّرة.
Advertisement
على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2025، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، واحدة من أكثر المداخلات وضوحًا حول مستقبل العملات المشفّرة ودور المنصات العالمية في دفع القطاع نحو مرحلة أكثر نضجًا. وفي حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى"، كشف تينغ عن إعلانين محوريين سيكون لهما أثر بالغ على نشاط بينانس وعلى المشهد العالمي للعملات الرقمية.
واستهلّ تينغ حديثه بالإعلان عن بلوغ المنصة 300 مليون مستخدم حول العالم، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس الثقة الكبيرة التي يمنحها المستخدمون لـ Binance. لكن التحول الأكبر، كما وصفه، تمثّل في أن تصبح الشركة أول منصة تداول عالمية للعملات المشفرة تحصل على موافقة تنظيمية شاملة من جهة تحظى باعتراف دولي، وهي
هيئة الخدمات المالية
في سوق أبوظبي العالمي.
وبحسب تينغ، فإن هذه الموافقة تعني أن Binance — بكيانها الكامل — ستكون خاضعة للرقابة التنظيمية على مستوى جميع عملياتها التجارية، بما في ذلك سيولتها العالمية ووظائفها التشغيلية. ويصف هذا التطور بأنه "إنجاز مهم" يعزّز
التزام
المنصة بأن تكون "الأكثر موثوقية وامتثالاً وشفافية" عالميًا.
ويشرح تينغ أن هيئة الخدمات المالية في أبوظبي تعد واحدة من أبرز الجهات الرقابية الدولية ذات الاحترام الواسع وشبكة التعاون التنظيمي الممتدة "من الشرق إلى الغرب". وبناءً عليه، سيخضع المستخدمون لرقابة تنظيمية مشددة تضمن أعلى مستويات
الحوكمة
والامتثال وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر، ما يضع Binance ضمن منظومة تنظيمية تُعدّ الأكثر صرامة عالميًا.
نحو توسع عالمي يقود إلى هدف المليار مستخدم
يرى تينغ أن الموافقة التنظيمية الجديدة لا تعزز فقط موقع Binance التشغيلي، بل تفتح الباب أمام توسع عالمي أكبر بكثير، خصوصًا في التعاون مع المؤسسات المالية ومزودي الدفع حول العالم. ويشير إلى أن هذا التوسع يشكل ركيزة للوصول إلى الهدف الأكبر: بناء منصة تخدم مليار مستخدم.
وبحسب رؤيته، فإن المؤسسات والأفراد على حد سواء "بحاجة إلى مستوى أعلى من الطمأنينة"، وهو ما تسعى الشركة إلى ترسيخه عبر تعزيز الامتثال والجودة التشغيلية.
مواضيع ذات صلة
أيهما أفضل للصحة التفاح أم البرتقال؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للصحة التفاح أم البرتقال؟
10/12/2025 12:24:31
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل لسكر الدم.. البطاطا الحلوة أم اليقطين؟
Lebanon 24
أيهما أفضل لسكر الدم.. البطاطا الحلوة أم اليقطين؟
10/12/2025 12:24:31
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟
Lebanon 24
بياض البيض أم البيض الكامل.. أيهما أفضل للجسم؟
10/12/2025 12:24:31
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟
Lebanon 24
لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟
10/12/2025 12:24:31
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الخدمات المالية
الخدمات المالية
إدارة المخاطر
الحوكمة
التزام
أبوظبي
أم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
Lebanon 24
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
04:26 | 2025-12-10
10/12/2025 04:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
Lebanon 24
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
03:33 | 2025-12-10
10/12/2025 03:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك
Lebanon 24
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك
02:32 | 2025-12-10
10/12/2025 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
Lebanon 24
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
02:16 | 2025-12-10
10/12/2025 02:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
Lebanon 24
قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
01:56 | 2025-12-10
10/12/2025 01:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:26 | 2025-12-10
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
03:33 | 2025-12-10
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
02:32 | 2025-12-10
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك
02:16 | 2025-12-10
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
01:56 | 2025-12-10
قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
01:38 | 2025-12-10
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24