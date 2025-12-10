Advertisement

إقتصاد

بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:26
سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد سلسلة طويلة من الخسائر للعملة الأميركية.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك قناة السويس عند مستوى 47.59 جنيه للشراء مقابل 47.69 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع.
