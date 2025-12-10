بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد سلسلة طويلة من الخسائر للعملة الأميركية.



وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في عند مستوى 47.59 جنيه للشراء مقابل 47.69 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في عند مستوى 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع.

