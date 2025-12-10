19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد خسائر كبيرة.. الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه المصري
Lebanon 24
10-12-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد سلسلة طويلة من الخسائر للعملة الأميركية.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في
بنك قناة السويس
عند مستوى 47.59 جنيه للشراء مقابل 47.69 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في
بنك القاهرة
عند مستوى 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجنيه المصري يسجل خسائر متتالية أمام الدولار الأميركي
Lebanon 24
الجنيه المصري يسجل خسائر متتالية أمام الدولار الأميركي
10/12/2025 12:24:44
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الضغط.. تراجع في سعر الدولار والجنيه الإسترليني
Lebanon 24
تحت الضغط.. تراجع في سعر الدولار والجنيه الإسترليني
10/12/2025 12:24:44
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة مصرية من شقين: تثبيت وقف اطلاق النار واستراتيجية "الخطوة مقابل خطوة"
Lebanon 24
مبادرة مصرية من شقين: تثبيت وقف اطلاق النار واستراتيجية "الخطوة مقابل خطوة"
10/12/2025 12:24:44
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
10/12/2025 12:24:44
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك قناة السويس
قناة السويس
بنك القاهرة
القاهرة
قناة ال
بيرة
فيفا
مصري
قد يعجبك أيضاً
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
Lebanon 24
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
03:33 | 2025-12-10
10/12/2025 03:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ايهما أفضل.. الذهب أم البتكوين؟
Lebanon 24
ايهما أفضل.. الذهب أم البتكوين؟
02:39 | 2025-12-10
10/12/2025 02:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك
Lebanon 24
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك
02:32 | 2025-12-10
10/12/2025 02:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
Lebanon 24
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
02:16 | 2025-12-10
10/12/2025 02:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
Lebanon 24
قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
01:56 | 2025-12-10
10/12/2025 01:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:33 | 2025-12-10
اعتباراً من 13 كانون الثاني المقبل.. إدارة الطيران الأميركية تطالب بفحص إضافي لجميع طائرات طراز "إيرباص أيه 320"
02:39 | 2025-12-10
ايهما أفضل.. الذهب أم البتكوين؟
02:32 | 2025-12-10
مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.. الدولار الأميركي متماسك
02:16 | 2025-12-10
الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي اليوم.. توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية
01:56 | 2025-12-10
قبيل قرار الفائدة الأميركية.. انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
01:38 | 2025-12-10
مع تراجع مخاوف الإمدادات.. استقرار في أسعار النفط
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24