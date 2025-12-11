بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض

انخفض المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق اليوم الخميس وقاد سهم التراجعات بعدما اقتفى أثر هبوط سهم بعد أن جاءت نتائج أعمال الأميركية العملاقة مخالفة لتوقعات .





وهبط المؤشر نيكاي 0.9% ليغلق عند 50148.82 نقطة بعد أن ارتفع 0.5% في وقت سابق من الجلسة.



ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.94% إلى 3357.24 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع قياسي مسجلاً 3410.97 نقطة.

