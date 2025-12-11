تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل
Lebanon 24
11-12-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت
وكالة الطاقة الدولية
اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب على
النفط
العام المقبل.
وخفضت الوكالة توقعاتها لحجم الفائض في سوق النفط خلال العام 2026.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف إلى 2% هذا العام
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف إلى 2% هذا العام
11/12/2025 14:02:27
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
11/12/2025 14:02:27
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط
11/12/2025 14:02:27
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: تقديرنا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتغير
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: تقديرنا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتغير
11/12/2025 14:02:27
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية
الطاقة الدولية
الوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
Lebanon 24
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
06:54 | 2025-12-11
11/12/2025 06:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تهاجم رسوم المكسيك "الحمائية".. وبكين تلوّح بتحقيق تجاري مضاد
Lebanon 24
الصين تهاجم رسوم المكسيك "الحمائية".. وبكين تلوّح بتحقيق تجاري مضاد
05:27 | 2025-12-11
11/12/2025 05:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تبحث في فتح اعتماد بـ200 مليار ليرة
Lebanon 24
لجنة المال تبحث في فتح اعتماد بـ200 مليار ليرة
04:50 | 2025-12-11
11/12/2025 04:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
Lebanon 24
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
03:59 | 2025-12-11
11/12/2025 03:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026؟
Lebanon 24
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026؟
02:47 | 2025-12-11
11/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
11:00 | 2025-12-10
10/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:54 | 2025-12-11
الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية
05:27 | 2025-12-11
الصين تهاجم رسوم المكسيك "الحمائية".. وبكين تلوّح بتحقيق تجاري مضاد
04:50 | 2025-12-11
لجنة المال تبحث في فتح اعتماد بـ200 مليار ليرة
03:59 | 2025-12-11
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
02:47 | 2025-12-11
ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في 2026؟
02:27 | 2025-12-11
بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي.. بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 14:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24