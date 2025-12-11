تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
عائدات النفط الروسي تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
Lebanon 24
11-12-2025
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وكالة الطاقة الدولية
، الخميس، إن عائدات
روسيا
من صادرات
النفط
الخام والمنتجات المكررة تراجعت مجدداً في شهر تشرين الثاني، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب على
أوكرانيا
عام 2022، بفعل تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار العالمية.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي، الذي يشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، لضغوط متزايدة نتيجة تكثيف
كييف
ضرباتها بالطائرات المسيّرة على المصافي وخطوط الأنابيب، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الغربية الرامية لمعاقبة
موسكو
على استمرار الحرب. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الدولية للطاقة: عائدات النفط الروسي تتراجع في تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة "كوفيد"
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة: عائدات النفط الروسي تتراجع في تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ جائحة "كوفيد"
11/12/2025 20:07:37
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق
Lebanon 24
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق
11/12/2025 20:07:37
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي
Lebanon 24
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي
11/12/2025 20:07:37
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الريال الإيراني ينهار… وأدنى مستوى في تاريخ البلاد
Lebanon 24
الريال الإيراني ينهار… وأدنى مستوى في تاريخ البلاد
11/12/2025 20:07:37
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية
النفط الروسي
سكاي نيوز
أوكرانيا
الرامي
الغربي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عوائد أعلى واستقرار مالي يجذبان الصينيين إلى ديون الخليج
Lebanon 24
عوائد أعلى واستقرار مالي يجذبان الصينيين إلى ديون الخليج
13:00 | 2025-12-11
11/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:39 | 2025-12-11
11/12/2025 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة ناقلات عالمية... سفن جديدة تُزجّ مباشرة في نقل النفط الخام
Lebanon 24
أزمة ناقلات عالمية... سفن جديدة تُزجّ مباشرة في نقل النفط الخام
12:30 | 2025-12-11
11/12/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة: نطلق المناقصات فور استلام الطلبات… وإلغاء 3 مناقصات بسبب غياب العارضين
Lebanon 24
الطاقة: نطلق المناقصات فور استلام الطلبات… وإلغاء 3 مناقصات بسبب غياب العارضين
11:49 | 2025-12-11
11/12/2025 11:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين عيسى الخوري وسفير البرازيل بحث في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
Lebanon 24
لقاء بين عيسى الخوري وسفير البرازيل بحث في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
10:56 | 2025-12-11
11/12/2025 10:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2025-12-11
عوائد أعلى واستقرار مالي يجذبان الصينيين إلى ديون الخليج
12:39 | 2025-12-11
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:30 | 2025-12-11
أزمة ناقلات عالمية... سفن جديدة تُزجّ مباشرة في نقل النفط الخام
11:49 | 2025-12-11
الطاقة: نطلق المناقصات فور استلام الطلبات… وإلغاء 3 مناقصات بسبب غياب العارضين
10:56 | 2025-12-11
لقاء بين عيسى الخوري وسفير البرازيل بحث في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
10:53 | 2025-12-11
تعاون بين "تاتش" وقوى الأمن الداخلي
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24