عائدات النفط الروسي تهبط لأدنى مستوى منذ 2022

قالت ، الخميس، إن عائدات من صادرات الخام والمنتجات المكررة تراجعت مجدداً في شهر تشرين الثاني، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب على عام 2022، بفعل تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار العالمية.



ويتعرض قطاع الطاقة الروسي، الذي يشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، لضغوط متزايدة نتيجة تكثيف ضرباتها بالطائرات المسيّرة على المصافي وخطوط الأنابيب، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الغربية الرامية لمعاقبة على استمرار الحرب. (سكاي نيوز)

Advertisement