Najib Mikati
إقتصاد

أوبك تثبّت توقعات الطلب.. نمو قوي يقوده الشرق والجنوب

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:49
حافظت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، في تقريرها الشهري الصادر في كانون الأول 2025، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند مستويات قوية خلال العامين المقبلين، مقابل زيادة محدودة في الإمدادات، في إشارة إلى استمرار حالة التوازن النسبي في السوق.

وبحسب التقرير، تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى نحو 105.1 مليون برميل يومياً، على أن يضيف في 2026 نحو 1.4 مليون برميل يومياً إضافية، ليلامس 106.5 مليون برميل يومياً. ويُنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذا النمو من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما الصين والهند ودول آسيوية أخرى، إضافة إلى الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، في حين يُرجَّح أن يبقى نمو الطلب في دول OECD محدوداً بحدود 0.1 مليون برميل يومياً في 2025 و0.2 مليون برميل يومياً في 2026، مع تحسّن تقوده أميركا الشمالية.

على مستوى الإمدادات، تتوقع أوبك ارتفاع إنتاج السوائل من خارج تحالف "أوبك بلس" بنحو مليون برميل يومياً في 2025، ليصل إلى نحو 54.1 مليون برميل يومياً، تقوده بالدرجة الأولى الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين، ما يُبقي معادلة السوق تحت رقابة دقيقة من المنظمة وحلفائها خلال الفترة المقبلة. (سكاي نيوز)
