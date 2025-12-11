أوبك تثبّت توقعات الطلب.. نمو قوي يقوده الشرق والجنوب

حافظت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، في تقريرها الشهري الصادر في كانون الأول 2025، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على عند مستويات قوية خلال العامين المقبلين، مقابل زيادة محدودة في الإمدادات، في إشارة إلى استمرار حالة التوازن النسبي في السوق.



وبحسب التقرير، تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى نحو 105.1 مليون برميل يومياً، على أن يضيف في 2026 نحو 1.4 مليون برميل يومياً إضافية، ليلامس 106.5 مليون برميل يومياً. ويُنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذا النمو من الدول غير الأعضاء في الاقتصادي والتنمية، ولا سيما والهند ودول آسيوية أخرى، إضافة إلى وأميركا اللاتينية، في حين يُرجَّح أن يبقى نمو الطلب في دول OECD محدوداً بحدود 0.1 مليون برميل يومياً في 2025 و0.2 مليون برميل يومياً في 2026، مع تحسّن تقوده أميركا الشمالية.



على مستوى الإمدادات، تتوقع أوبك ارتفاع إنتاج السوائل من خارج تحالف "أوبك بلس" بنحو مليون برميل يومياً في 2025، ليصل إلى نحو 54.1 مليون برميل يومياً، تقوده بالدرجة الأولى والبرازيل وكندا والأرجنتين، ما يُبقي معادلة السوق تحت رقابة دقيقة من المنظمة وحلفائها خلال الفترة المقبلة. (سكاي نيوز)

