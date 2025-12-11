تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

استثمارات أميركية مقترحة في قطاعات روسية استراتيجية… والطاقة في الصلب

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1453884-639010871540764054.jpg
Doc-P-1453884-639010871540764054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية قدّمت خلال الأسابيع الماضية وثائق إلى شركائها الأوروبيين تتضمن رؤية واشنطن لملفين أساسيين: إعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج روسيا تدريجياً في الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة أن هذه الطروحات فجّرت نقاشاً حاداً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، نظراً لحساسيتها السياسية والاقتصادية.

وبحسب مصادر الصحيفة، تقترح الوثائق استخدام نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشاريع إعادة إعمار في أوكرانيا، بما يشمل إنشاء مركز بيانات ضخم يعمل بالطاقة من محطة نووية تقع حالياً تحت سيطرة القوات الروسية. كما تتضمن رؤية أميركية عامة لإخراج الاقتصاد الروسي من أزمته، عبر فتح الباب أمام استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من تعدين المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب الشمالي.

وتشير الخطة كذلك إلى دعم عودة صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا والأسواق العالمية، في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة الطاقة الدولية. إلا أن عدداً من المسؤولين الأوروبيين أبدوا تشككهم في جدوى هذه المقترحات وإمكان تسويقها سياسياً في ظل استمرار الحرب والعقوبات.

ويأتي هذا التطور في سياق متصل بخطة السلام التي عرضها البيت الأبيض في أواخر تشرين الثاني الماضي، حيث أفادت فاينانشال تايمز بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الروسي-الأوكراني بحلول عيد الميلاد في 25 كانون الأول 2025.

وفي موازاة ذلك، أظهرت المؤشرات الاقتصادية قدرة روسيا على الصمود أمام العقوبات الغربية، إذ سجل اقتصادها نمواً بنسبة 4.3% في عام 2024، متجاوزاً التقديرات. وباتت روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية، ما يعكس ثقلها المستمر في الاقتصاد العالمي.

(وول ستريت- فايننشال تايمز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كييف تصف الهجوم الروسي اليوم بأنه "ردٌّ إرهابي من بوتين" على المقترحات الأميركية للسلام
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: المقترح الأميركي يتماشى مع ما تم التوافق عليه في قمة ألاسكا ونرحب به
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة وزيرة البيئة: نعمل على إنشاء هيئة إدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان القمة الهندية الروسية: موسكو ونيودلهي تتفقان على معالجة التحديات التي تواجه مستثمريهما في قطاع الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 08:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوروبيين

العقوبات

الأوروبي

الشمالي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2025-12-12
Lebanon24
00:35 | 2025-12-12
Lebanon24
00:17 | 2025-12-12
Lebanon24
23:29 | 2025-12-11
Lebanon24
22:43 | 2025-12-11
Lebanon24
16:49 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24