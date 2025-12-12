تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
إقتصاد
ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي
Lebanon 24
12-12-2025
|
01:22
photos
0
قررت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية
ديزني
استثمار مليار دولار في شركة تقنيات
الذكاء الاصطناعي
الشهيرة شات جي.بي.تي، وستضيف شخصياتها الكرتونية الشهيرة مثل
ميكي ماوس
وسندريلا ولوك سكاي
ووكر
إلى أداة توليد الفيديوها بالذكاء الاصطناعي سورا التابعة لشركة
أوبن
أيه.آي، ذلك بموجب اتفاقية ترخيص أعلنت عنها الشركتان أمس الخميس.
بموجب هذه الاتفاقية، تصبح
شركة والت ديزني
أول شريك رئيسي لترخيص المحتوى لأداة سورا، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة.
ووفقا لاتفاقية الترخيص الممتدة لثلاث سنوات، سيتمكن المستخدمون من استخدام سورا لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو لأكثر من 200 شخصية سنيمائية من أعمال مارفل وبيكسار وستار وورز. (سكاي نيوز عربية)
