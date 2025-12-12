ديزني تستثمر مليار دولار في شركة أوبن أيه.آي

قررت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية استثمار مليار دولار في شركة تقنيات الشهيرة شات جي.بي.تي، وستضيف شخصياتها الكرتونية الشهيرة مثل وسندريلا ولوك سكاي إلى أداة توليد الفيديوها بالذكاء الاصطناعي سورا التابعة لشركة أيه.آي، ذلك بموجب اتفاقية ترخيص أعلنت عنها الشركتان أمس الخميس.



بموجب هذه الاتفاقية، تصبح أول شريك رئيسي لترخيص المحتوى لأداة سورا، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة.



ووفقا لاتفاقية الترخيص الممتدة لثلاث سنوات، سيتمكن المستخدمون من استخدام سورا لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو لأكثر من 200 شخصية سنيمائية من أعمال مارفل وبيكسار وستار وورز. (سكاي نيوز عربية)

