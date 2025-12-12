الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025

أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته شمل 21 اقتصادياً.



وهذه التقديرات تظهر تحسناً في التوقعات عن السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين.



تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد ، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.



وتتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات ، إذ قدرت نمو الناتج المحلي بنحو 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً باتساع الأنشطة غير النفطية وتواصل الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.



في المقابل، جاءت أحدث التوقعات التي صدرت أمس عن منظمة " للتجارة والتنمية" (أونكتاد) أكثر تحفظاً، مع تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي 3.6% في 2025 و3.8% في 2026.



تعكس هذه التوقعات استمرار نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات، في مسار يعكس تقدم رؤية 2030 في تنويع الاقتصادية وتقليص اعتمادها على .



ورغم النظرة الإيجابية، تبقى النمو مرتبطة بتطورات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق الطاقة، في وقت تتبنى فيه المملكة سياسة تجمع بين الاستثمار في النمو طويل الأجل والتحوط من المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل، وسط استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تستخدم رسمياً كمؤشر على فعالية التحول الاقتصادي.



ومن نتائج الاستطلاع:

خفض توقعات التضخم العام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية تشرين الأول الماضي البالغ 2.2%.

توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام المقبل. (الشرق)

