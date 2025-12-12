تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025

Lebanon 24
12-12-2025 | 06:26
أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 21 اقتصادياً.

وهذه التقديرات تظهر تحسناً في التوقعات عن الاستطلاع السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين. 

تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.

وتتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات الحكومة السعودية، إذ قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي بنحو 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً باتساع الأنشطة غير النفطية وتواصل الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.

في المقابل، جاءت أحدث التوقعات التي صدرت أمس عن منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) أكثر تحفظاً، مع تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي 3.6% في 2025 و3.8% في 2026.

تعكس هذه التوقعات استمرار نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات، في مسار يعكس تقدم رؤية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط.

ورغم النظرة الإيجابية، تبقى آفاق النمو مرتبطة بتطورات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق الطاقة، في وقت تتبنى فيه المملكة سياسة تجمع بين الاستثمار في النمو طويل الأجل والتحوط من المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل، وسط استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تستخدم رسمياً كمؤشر على فعالية التحول الاقتصادي.

ومن نتائج الاستطلاع: 
خفض توقعات التضخم العام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية تشرين الأول الماضي البالغ 2.2%. 
توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام المقبل. (الشرق)
