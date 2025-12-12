بنك اليابان يدرس المزيد من زيادات الفائدة وسط دورة التشديد الحالية

يرجح مسؤولو أن تُرفع أسعار الفائدة لأعلى من 0.75% قبل انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في إشارة إلى أن مزيداً من الزيادات قد تكون مطروحة بعد خطوة متوقعة على نطاق واسع الأسبوع المقبل.



أوضح الأشخاص أن مسؤولي السياسة النقدية لا يعتقدون أن بنك سيصل إلى ما يُعرف بسعر الفائدة المحايد إذا رُفعت تكاليف الاقتراض إلى 0.75%.



أضاف المطلعون أن بعض المسؤولين يرون بالفعل أن مستوى 1% سيظل دون السعر المحايد.



يُعرَّف السعر المحايد بأنه المستوى الذي تُعد عنده سياسات غير تقييدية ولا تحفيزية، وعادة ما يمثل الهدف النهائي لأي دورة من تحركات السياسة النقدية.



ذكر الأشخاص أنه حتى إذا حدَّث مسؤولو بنك اليابان تقديراتهم لسعر الفائدة استناداً إلى أحدث البيانات، فإنهم في هذه المرحلة لا يرون أن نطاق التقديرات سيضيق بشكل كبير. يشير تضييق النطاق إلى أن البنك المركزي يقترب من السعر المحايد. (الشرق)

