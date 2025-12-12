مشاريع روسية ـ سعودية كبرى قيد الإعداد في الاقتصاد والتجارة والثقافة

تتطلع والمملكة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في مجالات التجارة والاقتصاد، فضلا عن الثقافة والسياحة والرياضة.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير السعودي في ، سامي بن محمد السدحان، خلال لقائه مع غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الجمعة.



وأعرب السدحان عن ثقته بأن مشاريع مشتركة كبرى في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، قيد الانتظار لكلا البلدين، وقال: "سنواصل أيضا التنسيق بشأن الإقليمية والدولية".



من جانبه، أكد كاراسين أن العلاقات الروسية تشهد تطورا متسارعا، مشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الطرفين في السياسة الخارجية.



وذكر كاراسين أن عام 2026 سيصادف الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن السعودية ستشارك في ذلك العام في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29 كضيف شرف.



من جانبه، أكد السدحان أن بلاده تسعدها المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 كضيف شرف، وأضاف: "ونأمل أن نشهد فعاليات متبادلة في كل من والاتحاد الروسي. فعلى سبيل المثال، ستعقد مسابقة "إنترفيجن" في العام المقبل. كل ذلك يظهر التحولات الهامة الحاصلة في العلاقات بين بلدينا".



كما أشار السفير إلى الروابط الشخصية الإيجابية التي نشأت بين قادة البلدين. (روسيا اليوم)

