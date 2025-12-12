تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مشاريع روسية ـ سعودية كبرى قيد الإعداد في الاقتصاد والتجارة والثقافة

Lebanon 24
12-12-2025 | 10:36
تتطلع روسيا والمملكة العربية السعودية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في مجالات التجارة والاقتصاد، فضلا عن الثقافة والسياحة والرياضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير السعودي في موسكو، سامي بن محمد السدحان، خلال لقائه مع غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الجمعة.

وأعرب السدحان عن ثقته بأن مشاريع مشتركة كبرى في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، قيد الانتظار لكلا البلدين، وقال: "سنواصل أيضا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية".

من جانبه، أكد كاراسين أن العلاقات الروسية السعودية تشهد تطورا متسارعا، مشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الطرفين في السياسة الخارجية.

وذكر كاراسين أن عام 2026 سيصادف الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن السعودية ستشارك في ذلك العام في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29 كضيف شرف.

من جانبه، أكد السدحان أن بلاده تسعدها المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026 كضيف شرف، وأضاف: "ونأمل أن نشهد فعاليات متبادلة في كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي. فعلى سبيل المثال، ستعقد مسابقة "إنترفيجن" في الرياض العام المقبل. كل ذلك يظهر التحولات الهامة الحاصلة في العلاقات بين بلدينا".

كما أشار السفير إلى الروابط الشخصية الإيجابية التي نشأت بين قادة البلدين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إقتراح نيابي انتخابي قيد الاعداد وهذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رحلات روسيّة إلى السعودية قريباً… القرار "قيد الدرس" والتنفيذ قريبًا
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

روسيا اليوم

دبلوماسي

السعودية

القضايا

الرياض

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-12
Lebanon24
09:59 | 2025-12-12
Lebanon24
09:37 | 2025-12-12
Lebanon24
08:37 | 2025-12-12
Lebanon24
08:12 | 2025-12-12
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12
