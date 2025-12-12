"يوروكلير" تستعد لمعركة قضائية مع موسكو حول الأصول الروسية المجمدة

أعلنت منصة "يوروكلير" المالية أنها جاهزة للدفاع عن نفسها أمام المحاكم الروسية في القضايا المتعلقة بتجميد الأصول الروسية الموجودة في بلجيكا.
وفي رد على استفسار لوكالة "تاس" بشأن الدعوى التي رفعها البنك المركزي الروسي أمام محكمة التحكيم في موسكو للمطالبة بتعويضات، أوضحت المنصة أنها لن تصدر تعليقاً على القضية حالياً، مشيرة إلى أن ما تملكه حتى الآن هو تقارير إعلامية وبيان صادر عن البنك المركزي. وأكدت في الوقت نفسه استعدادها لخوض أي إجراءات قضائية في روسيا مرتبطة بالأصول المجمدة.
ووفق الوكالة الروسية، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من المفوضية الأوروبية أو الحكومة البلجيكية حول التطورات الأخيرة.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في وقت سابق اليوم رفع دعوى ضد "يوروكلير" أمام محكمة التحكيم في موسكو، مطالباً بتعويضات عن الخسائر المنسوبة إلى المنصة، من دون الكشف عن قيمة هذه المطالبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمّدوا منذ شباط 2022 نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها حوالى 185 مليار يورو مودعة لدى "يوروكلير" في بلجيكا.
وتسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى تمرير قرار يسمح بمصادرة هذه الأصول تحت إطار "قرض التعويضات"، لاستخدامها في تمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وتشمل الخطة خطوات متتابعة أبرزها تحويل تجميد الأصول إلى إجراء دائم بدلاً من تمديده كل ستة أشهر، تمهيداً لطرح قرار المصادرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 18 و19 كانون الأول.
وفي المقابل، تؤكد "يوروكلير" مراراً رفضها لأي مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، مشددة على استعدادها للطعن أمام محكمة العدل الأوروبية إذا اتُّخذ مثل هذا القرار. (سكاي نيوز)