عرض بمليار يورو.. Tether تتحرك للاستحواذ على حصة عائلة أنييلي في يوفنتوس

أعلنت شركة Tether Holdings، الجمعة، أنها قدّمت عرضاً ملزماً نقداً بالكامل إلى شركة Exor ، الخاضعة لسيطرة عائلة أنييلي، للاستحواذ على كامل حصتها في .



يشمل حصة Exor البالغة 65.4% من أسهم النادي، مع Tether بضخ استثمار يصل إلى مليار (نحو 1.17 مليار دولار) في حال إتمام الصفقة، على أن يُموَّل الاستحواذ من الخاص.



الرئيس التنفيذي لـ Tether، باولو أردوينو، ربط بين الصفقة وعلاقته الشخصية بالنادي، قائلاً إن "جزء من حياته" وإنه تعلّم من خلاله معاني الالتزام والمثابرة وتحمل المسؤولية في أوقات النجاح والشدّة.



عقب الإعلان، قفز سعر رمز مشجعي يوفنتوس (JUV) بنحو 30%، وسط حديث عن أن الصفقة – إن تمّت – ستكون الأولى من نوعها التي تسيطر فيها شركة عملات مشفّرة على نادٍ كروي كبير.



غير أن تقريراً لوكالة أشار إلى أن عائلة أنييلي لا تخطط حالياً لبيع حصتها في يوفنتوس.



وفي سياق مالي منفصل، تسعى Tether لجمع 20 مليار دولار على أساس تقييم يقترب من 500 مليار دولار، مع دراسة خيار ترميز الأسهم ضمن استراتيجيتها المقبلة.

