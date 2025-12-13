تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
عرض بمليار يورو.. Tether تتحرك للاستحواذ على حصة عائلة أنييلي في يوفنتوس
Lebanon 24
13-12-2025
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Tether Holdings، الجمعة، أنها قدّمت عرضاً ملزماً نقداً بالكامل إلى شركة Exor
الهولندية
، الخاضعة لسيطرة عائلة أنييلي، للاستحواذ على كامل حصتها في
نادي يوفنتوس لكرة القدم
.
يشمل
العرض
حصة Exor البالغة 65.4% من أسهم النادي، مع
التزام
Tether بضخ استثمار يصل إلى مليار
يورو
(نحو 1.17 مليار دولار) في حال إتمام الصفقة، على أن يُموَّل الاستحواذ من
رأس مال الشركة
الخاص.
الرئيس التنفيذي لـ Tether، باولو أردوينو، ربط بين الصفقة وعلاقته الشخصية بالنادي، قائلاً إن
يوفنتوس
"جزء من حياته" وإنه تعلّم من خلاله معاني الالتزام والمثابرة وتحمل المسؤولية في أوقات النجاح والشدّة.
عقب الإعلان، قفز سعر رمز مشجعي يوفنتوس (JUV) بنحو 30%، وسط حديث عن أن الصفقة – إن تمّت – ستكون الأولى من نوعها التي تسيطر فيها شركة عملات مشفّرة على نادٍ كروي
أوروبي
كبير.
غير أن تقريراً لوكالة
بلومبرغ
أشار إلى أن عائلة أنييلي لا تخطط حالياً لبيع حصتها في يوفنتوس.
وفي سياق مالي منفصل، تسعى Tether لجمع 20 مليار دولار على أساس تقييم يقترب من 500 مليار دولار، مع دراسة خيار ترميز الأسهم ضمن استراتيجيتها المقبلة.
