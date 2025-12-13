تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في خطوة لتحسين العلاقات مع مينسك.. واشنطن ترفع العقوبات

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1454846-639012674185349254.png
Doc-P-1454846-639012674185349254.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وكالة الأنباء الحكومية البيلاروسية "بيلتا" إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر برفع العقوبات المفروضة على أسمدة البوتاس البيلاروسية، على أن يسري القرار فوراً. ونقلت الوكالة عن المبعوث الخاص جون كول قوله في مينسك يوم السبت، بعد يومين من المحادثات: "هذه خطوة جيدة جداً من جانب الولايات المتحدة تجاه بيلاروسيا. نحن نرفعها الآن".

وبحسب "بيلتا"، أشار كول إلى أن واشنطن قد تخفف مزيداً من القيود مع عودة العلاقات مع بيلاروسيا إلى "مسارها الطبيعي"، وقد تصل إلى مرحلة لا تبقى فيها أي عقوبات.

ويأتي الإعلان في سياق مساعي ترمب لإعادة بناء العلاقات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يوصف نظامه بالطابع السلطوي ويُعد حليفاً مقرّباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت بيلاروسيا خضعت لعقوبات غربية، بينها أميركية، بسبب القمع السياسي ودورها في حرب روسيا ضد أوكرانيا، إذ سمح لوكاشينكو للقوات الروسية بغزو أوكرانيا انطلاقاً من الأراضي البيلاروسية في 2022.

ويُعد البوتاس أحد الصادرات الرئيسية لبيلاروسيا وموردها المعدني الوفير الوحيد، فيما تُعد "بيلاروسكالي" (Belaruskali) و"أورالكالي" (Uralkali) الروسية، ومنتجا أميركا الشمالية "نيوترين" (Nutrien) و"موزاييك" (Mosaic)، أكبر أربعة موردين عالميين.

وبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على "بيلاروسكالي" في 2021، أعادت بيلاروسيا توجيه مبيعات البوتاس عبر روسيا، ما زاد من اعتماد لوكاشينكو الاقتصادي على الكرملين. وتشير المعطيات نفسها إلى أن رفع العقوبات الأميركية قد لا يحدّ كثيراً من هذا الارتباط ما لم يرفع الاتحاد الأوروبي حظره، إذ تمنع القيود الأوروبية مرور البوتاس البيلاروسي عبر ليتوانيا، التي كانت سابقاً مركز التصدير الرئيسي إلى ميناء كلايبيدا على بحر البلطيق. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين بشأن استراتيجية أميركا المحدثة: مستعدون لتحسين العلاقات مع مراعاة مصالحنا
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني: العلاقات مع واشنطن تتحسن ورفع «قيصر» مسألة وقت
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني والخير يطلقان كورنيش المنية الجديد: خطوة لتحسين حياة الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبيّة ترفع العقوبات عن الرئيس السوريّ
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

الأوروبي

بات على

الرئيسي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-14
Lebanon24
05:00 | 2025-12-14
Lebanon24
04:50 | 2025-12-14
Lebanon24
04:49 | 2025-12-14
Lebanon24
04:46 | 2025-12-14
Lebanon24
04:42 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24