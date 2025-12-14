تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الفخامة تتراجع في الصين.. علامات محلية أرخص تضغط على الأوروبيين

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1454876-639012946306657956.png
Doc-P-1454876-639012946306657956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتراجع الطلب في الصين على السيارات الفاخرة الأجنبية مع توجه كثير من الزبائن إلى طرازات صينية أقل سعراً تُباع غالباً بخصومات كبيرة، وتلبي رغباتهم في التكنولوجيا والراحة. وهو ما يضع شركات أوروبية مثل بورش ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو وأستون مارتن تحت ضغط في أكبر سوق سيارات بالعالم.

وحسب كوريا تايمز، يرتبط التحول بتباطؤ ممتد في سوق العقارات، ما دفع مستهلكين كثر للابتعاد عن السلع الباهظة، إضافة إلى حذر الأثرياء من إظهار ثرواتهم علناً، وفق بول غونغ من "يو بي إس". كما عززت حوافز حكومية بنحو 20 ألف يوان شراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، مع ميل أوضح نحو الفئات الأرخص حيث يظهر أثر الخصم أكثر.

ووفق "ستاندرد آند بورز"، تراجعت حصة السيارات الفاخرة التي يزيد سعرها عادة على 300 ألف يوان من نحو 15% سابقاً إلى 14% في 2024 ثم إلى 13% في الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع اعتبار تباطؤ النمو الاقتصادي عاملاً رئيسياً لضعف الطلب. وفي المقابل، ارتفعت حصة العلامات الصينية من مبيعات سيارات الركاب إلى قرابة 70% خلال أول 11 شهراً من العام، مقابل 12% للألمانية ونحو 10% لليابانية و6% للأميركية، بحسب جمعية مصنعي السيارات الصينية.

وتقدّم الشركات الصينية، بينها BYD، طرازات كهربائية وهجينة جديدة بأسعار أقل حتى ضمن فئة الفخامة، ما أفقد العلامات الأجنبية زخمها تدريجياً. وذكرت البيانات أن BYD خفّضت أسعار بعض طرازاتها بما يصل إلى 34%، ما زاد الضغط على منافسين مثل "جيلي" و"ليبموتور".

وعكست شركات غربية هذا الضعف في نتائجها: تراجعت مبيعات مرسيدس-بنز في الصين 27% في الربع الثالث (تموز-أيلول)، وانخفضت مبيعات بي إم دبليو و"ميني" 11.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، كما أشارت بورش وأستون مارتن إلى ضغوط مماثلة. وأعلنت فيراري انخفاض شحناتها إلى برّ الصين الرئيسي وهونغ كونغ وتايوان 13% بين كانون الثاني وأيلول، وهي المنطقة الوحيدة التي سجلت هبوطاً.

حتى سوق المستعمل تأثر: في بكين، قال بائع في مركز بورشه إن سيارة باناميرا 2.9T موديل 2024 عُرضت بنحو 950 ألف يوان بعدما اشتراها مالكها السابق بحوالي 1.4 مليون. وبحسب بائعين آخرين، تتراجع الأسعار منذ عامين والخصومات تكبر لأن المشترين باتوا "يفكرون ملياً قبل أن ينفقوا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية (بلومبرغ)
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

الصينية

الرئيسي

أوروبي

العلا

مشتري

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-14
Lebanon24
05:00 | 2025-12-14
Lebanon24
04:50 | 2025-12-14
Lebanon24
04:49 | 2025-12-14
Lebanon24
04:46 | 2025-12-14
Lebanon24
04:42 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24