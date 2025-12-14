تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأول مرة في تاريخه.. الدولار يتخطّى 127 ألف تومان في السوق الموازية الإيرانية
Lebanon 24
14-12-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل الدولار الأميركي في السوق الموازية بإيران، السبت، قفزة جديدة متجاوزًا عتبة 127 ألف تومان، في أكبر تراجع تاريخي تشهده العملة المحلية.
وبحسب مواقع إيرانية معنية بمتابعة أسعار الصرف، لامس الدولار صباح السبت أدنى مستوى له عند نحو 126 ألفًا و500 تومان، قبل أن يعاود الارتفاع خلال ساعات قليلة.
وذكر موقع "اقتصاد أون لاين" أن سعر الدولار تجاوز لاحقًا 127 ألف تومان، فيما اقترب سعر اليورو من 150 ألف تومان، موضحًا أن الدولار الأميركي جرى تداوله عند حدود 127 ألفًا و700 تومان في السوق الحرة. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عرض تاريخي: كنوز توت عنخ آمون تُجمع لأول مرة في المتحف الكبير (صور)
Lebanon 24
عرض تاريخي: كنوز توت عنخ آمون تُجمع لأول مرة في المتحف الكبير (صور)
14/12/2025 15:37:31
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخه… الذهب يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخه… الذهب يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا
14/12/2025 15:37:31
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السلم والأمن الإفريقي: إعلان قوات الدعم السريع تشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية بالسودان مرفوض
Lebanon 24
مجلس السلم والأمن الإفريقي: إعلان قوات الدعم السريع تشكيل ما يسمى بالحكومة الموازية بالسودان مرفوض
14/12/2025 15:37:31
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
14/12/2025 15:37:31
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الإيرانية
الإيراني
يورو
إيرا
قد يعجبك أيضاً
استخدام الشيكات "الفريش" يرتفع في الـ 2025.. هل عادت الثقة بالقطاع المصرفي؟
Lebanon 24
استخدام الشيكات "الفريش" يرتفع في الـ 2025.. هل عادت الثقة بالقطاع المصرفي؟
05:00 | 2025-12-14
14/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفائدة العالمية تهدأ.. ودورة الخفض تفقد زخمها
Lebanon 24
الفائدة العالمية تهدأ.. ودورة الخفض تفقد زخمها
04:50 | 2025-12-14
14/12/2025 04:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تاسي يتراجع.. ضغوط النفط وسيولة نهاية العام
Lebanon 24
تاسي يتراجع.. ضغوط النفط وسيولة نهاية العام
04:49 | 2025-12-14
14/12/2025 04:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هونغ كونغ تعود إلى القمة.. طفرة طروحات تقودها الصين
Lebanon 24
هونغ كونغ تعود إلى القمة.. طفرة طروحات تقودها الصين
04:46 | 2025-12-14
14/12/2025 04:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
Lebanon 24
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
04:42 | 2025-12-14
14/12/2025 04:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2025-12-14
استخدام الشيكات "الفريش" يرتفع في الـ 2025.. هل عادت الثقة بالقطاع المصرفي؟
04:50 | 2025-12-14
الفائدة العالمية تهدأ.. ودورة الخفض تفقد زخمها
04:49 | 2025-12-14
تاسي يتراجع.. ضغوط النفط وسيولة نهاية العام
04:46 | 2025-12-14
هونغ كونغ تعود إلى القمة.. طفرة طروحات تقودها الصين
04:42 | 2025-12-14
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
03:37 | 2025-12-14
أستراليا تحظر التلاعب بالأسعار في المتاجر الكبرى ضمن إصلاحات شاملة للمنافسة
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24