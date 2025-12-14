تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

لأول مرة في تاريخه.. الدولار يتخطّى 127 ألف تومان في السوق الموازية الإيرانية

Lebanon 24
14-12-2025 | 05:15
سجّل الدولار الأميركي في السوق الموازية بإيران، السبت، قفزة جديدة متجاوزًا عتبة 127 ألف تومان، في أكبر تراجع تاريخي تشهده العملة المحلية.


وبحسب مواقع إيرانية معنية بمتابعة أسعار الصرف، لامس الدولار صباح السبت أدنى مستوى له عند نحو 126 ألفًا و500 تومان، قبل أن يعاود الارتفاع خلال ساعات قليلة.


وذكر موقع "اقتصاد أون لاين" أن سعر الدولار تجاوز لاحقًا 127 ألف تومان، فيما اقترب سعر اليورو من 150 ألف تومان، موضحًا أن الدولار الأميركي جرى تداوله عند حدود 127 ألفًا و700 تومان في السوق الحرة. (آرم نيوز) 
الإيرانية

الإيراني

يورو

إيرا

