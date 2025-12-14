في هذا الشهر.. الولايات المتحدة ضاعفت مشترياتها من الحنطة السوداء الروسية

أظهرت حسابات ، استنادًا إلى بيانات أميركية، أن ضاعفت تقريبًا مشترياتها من الحنطة السوداء الروسية في ايلول مقارنة بشهر آب.





وذكرت الوكالة أن المستوردين زادوا طلباتهم على الحنطة السوداء (Buckwheat) الروسية في بداية الخريف إلى 208 آلاف دولار، مقابل 121.6 ألف دولار في آب، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي لشحنات أيلول.





وفي الفترة من كانون الثاني حتى أيلول، بلغت قيمة مشتريات الولايات المتحدة من الحنطة السوداء الروسية 1.5 مليون دولار، مقارنة بـ 1.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.





وبذلك، تظل أكبر مورد للحنطة السوداء إلى الولايات المتحدة، تليها بقيمة 1.4 مليون دولار، بينما بلغت حصة 143.6 ألف دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. (روسيا اليوم)

