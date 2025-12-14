تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
في هذا الشهر.. الولايات المتحدة ضاعفت مشترياتها من الحنطة السوداء الروسية
Lebanon 24
14-12-2025
|
09:09
أظهرت حسابات
وكالة نوفوستي
، استنادًا إلى بيانات أميركية، أن
الولايات المتحدة
ضاعفت تقريبًا مشترياتها من الحنطة السوداء الروسية في ايلول مقارنة بشهر آب.
وذكرت الوكالة أن المستوردين
الأميركيين
زادوا طلباتهم على الحنطة السوداء (Buckwheat) الروسية في بداية الخريف إلى 208 آلاف دولار، مقابل 121.6 ألف دولار في آب، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي لشحنات أيلول.
وفي الفترة من كانون الثاني حتى أيلول، بلغت قيمة مشتريات الولايات المتحدة من الحنطة السوداء الروسية 1.5 مليون دولار، مقارنة بـ 1.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبذلك، تظل
روسيا
أكبر مورد للحنطة السوداء إلى الولايات المتحدة، تليها
كندا
بقيمة 1.4 مليون دولار، بينما بلغت حصة
أوكرانيا
143.6 ألف دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. (روسيا اليوم)
