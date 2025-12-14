تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين تعزز التنسيق المالي والتجاري لدعم الاستهلاك

Lebanon 24
14-12-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1455045-639013259317137170.webp
Doc-P-1455045-639013259317137170.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت السلطات الصينية اليوم الأحد منشورًا يدعو إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين التجاري والمالي بهدف زيادة دعم الاستهلاك باعتباره محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني.


وتحدد الوثيقة، الصادرة عن وزارة التجارة وبنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، سلسلة من الإجراءات لتوجيه المؤسسات المالية نحو دعم مجالات الاستهلاك الرئيسية وتسهيل توسيع الطلب المحلي.


كما تدعو الوثيقة إلى إنشاء آليات تنسيق فعّالة بين السلطات التجارية والمالية المحلية، وتشجع الحكومات المحلية على استخدام أدوات وسياسات متنوعة، مثل ضمانات التمويل ودعم فوائد القروض، لتوجيه صناديق الائتمان نحو قطاعات الاستهلاك الحيوية، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.


وتركز الوثيقة بشكل خاص على الاستفادة من الرنمينبي الرقمي لتعزيز كفاءة سياسات تحفيز الاستهلاك، وتشجع المؤسسات المالية على تطوير خدمات السلع المعمرة مرتفعة القيمة والإلكترونيات، مع دعم برامج استبدال السلع من خلال تحديد أسعار الفائدة وشروط القروض بما يتوافق مع الجدارة الائتمانية للمقترضين.


وفي قطاع الخدمات، تشدد السياسة على الابتكار في المنتجات المالية لقطاعات مثل رعاية المسنين، والمطاعم، والسياحة، والتعليم. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ابي رميا هنّأ لوكورنو: نأمل التنسيق لدعم لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود فلسطينية لدى السفير الأسعد: تعزيز التنسيق وحماية الأونروا
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: الصين أهم شريك تجاري معنا ونريد توسيع هذه الشراكة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الاقتصاد الوطني

الهيئة الوطنية

وزارة التجارة

يوم الأحد

الصينية

الرئيسي

دارت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-14
Lebanon24
09:09 | 2025-12-14
Lebanon24
05:15 | 2025-12-14
Lebanon24
05:00 | 2025-12-14
Lebanon24
04:50 | 2025-12-14
Lebanon24
04:49 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24