لتحفيز الاستهلاك.. الصين تكثف الدعم المالي

أصدرت السلطات اليوم الأحد منشوراً يدعو إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين التجاري والمالي لزيادة دعم الاستهلاك باعتباره محركاً رئيسياً لنمو .



وتحدد الوثيقة، التي أصدرتها وبنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، مجموعة من الإجراءات لتوجيه المؤسسات المالية نحو تركيز دعمها على مجالات الاستهلاك الرئيسية وتسهيل توسيع الطلب المحلي.



وتدعو الوثيقة إلى إنشاء آليات تنسيق سليمة بين سلطات التجارة والمالية المحلية، كما تشجع الحكومات المحلية على الاستفادة من أدوات وسياسات متنوعة، مثل ضمانات التمويل ودعم فوائد القروض لتوجيه صناديق الائتمان نحو قطاعات الاستهلاك الحيوية، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

