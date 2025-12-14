تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
إقتصاد
مع انخفاض أسعار النفط.. تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية
Lebanon 24
14-12-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت معظم أسواق الأسهم في
الخليج
اليوم الأحد، متأثرة بانخفاض أسعار
النفط
وجني الأرباح، مع تعرض المعنويات لمزيد من الضغوط بسبب المخاوف من تخمة المعروض العالمي وتصاعد التوتر بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا في أعقاب احتجاز ناقلة نفط.
وأنهى المؤشر
القطري
مكاسب سجلها على مدى أربع جلسات متتالية لينخفض 0.4%. وتراجع كل من سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر 0.8%.
وهبطت بورصة
البحرين
0.1%، لكن المؤشر
الكويتي
ارتفع بنسبة 0.1%، وكذلك مؤشر سلطنة
عمان
بنسبة 0.1%، وفقاً لـ"
رويترز
".
