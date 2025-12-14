مع انخفاض أسعار النفط.. تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في اليوم الأحد، متأثرة بانخفاض أسعار وجني الأرباح، مع تعرض المعنويات لمزيد من الضغوط بسبب المخاوف من تخمة المعروض العالمي وتصاعد التوتر بين وفنزويلا في أعقاب احتجاز ناقلة نفط.



وأنهى المؤشر مكاسب سجلها على مدى أربع جلسات متتالية لينخفض 0.4%. وتراجع كل من سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر 0.8%.



وهبطت بورصة 0.1%، لكن المؤشر ارتفع بنسبة 0.1%، وكذلك مؤشر سلطنة بنسبة 0.1%، وفقاً لـ" ".

