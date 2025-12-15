وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.. ارتفاع في اسعار النفط

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين، لتعوض جزءا من انخفاضها بنسبة 4% الأسبوع الماضي، إذ طغت المخاوف من احتمال تعطل الإنتاج بسبب تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا على المخاوف المستمرة من فائض المعروض وتأثيرات اتفاق سلام محتمل بين وأوكرانيا.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 61.37 دولار للبرميل عند الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع سعر خام غرب الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4% إلى57.67 دولار للبرميل.



قال في معهد أبحاث إن إل آي، تسويوشي أوينو: "تأرجحت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بين التفاؤل والحذر، في حين تتصاعد التوترات بين والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات".

