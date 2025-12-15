بعد زيادة قياسية.. ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4313.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول يوم الجمعة.



وتجاوزت مكاسب الذهب 64% منذ بداية العام محطما العديد من الأرقام القياسية، مما يجعله أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025، وفقاً لوكالة " ".

