إقتصاد

من أجل إنقاذ اقتصادها.. سوريا ترفع شعار الصناعة اولا

Lebanon 24
15-12-2025 | 01:44
احتل القطاع الصناعي الأولوية الكبرى لدى الحكومة السورية على مدار عام 2025، حيث تم إصدار عدد كبير من القرارات لإنقاذ القطاع الذي عانى من تداعيات الحرب التي استمرت منذ عام 2011 وحتى سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

كانت الصناعة تمثل أحد أهم موارد الاقتصاد السوري قبل عام 2011 بجانب النفط والزراعة والسياحة، ولكن الحرب المدمرة أدت إلى انهيار القطاع وتدهور البنية التحتية وتدمير عدد كبير من المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى عدم القدرة على التصدير أو الاستيراد بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا.

الصناعة السورية كانت تحقق إيرادات كبيرة من الصادرات خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية، حيث سجلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السوري أكثر من 23% قبل الثورة بحجم صادرات يتجاوز سنوياً 5 مليارات دولار.
ولكن مع بدء الحرب التي شنها بشار الأسد على شعبه خرجت عدد كبير من المصانع من الخدمة بسبب غياب المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تدهور البنية التحتية وغياب القوى العاملة البشرية لتتراجع مساهمة القطاع الصناعي إلى 8% من الناتج المحلي وفقاً لبيانات صادرة في عام 2014.

وعانى القطاع الصناعي السوري من هجرة اليد العاملة بسبب موجات النزوح في الداخل والخارج الناتجة عن الحرب، بالإضافة إلى فقدان جزء كبير من مصادر الطاقة مع انهيار محطات إنتاج الكهرباء ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.
