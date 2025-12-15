من أجل إنقاذ اقتصادها.. سوريا ترفع شعار الصناعة اولا

احتل القطاع الصناعي الأولوية الكبرى لدى الحكومة على مدار عام 2025، حيث تم إصدار عدد كبير من القرارات لإنقاذ القطاع الذي عانى من تداعيات الحرب التي استمرت منذ عام 2011 وحتى سقوط نظام في ديسمبر 2024.



كانت الصناعة تمثل أحد أهم موارد الاقتصاد السوري قبل عام 2011 بجانب والزراعة والسياحة، ولكن الحرب المدمرة أدت إلى انهيار القطاع وتدهور البنية التحتية وتدمير عدد كبير من المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى عدم القدرة على التصدير أو الاستيراد بسبب الاقتصادية التي فرضت على .



الصناعة السورية كانت تحقق إيرادات كبيرة من الصادرات خاصة في قطاعات والنسيجية والكيماوية، حيث سجلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السوري أكثر من 23% قبل بحجم صادرات يتجاوز سنوياً 5 مليارات دولار.

ولكن مع بدء الحرب التي شنها على شعبه خرجت عدد كبير من المصانع من الخدمة بسبب غياب المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تدهور البنية التحتية وغياب البشرية لتتراجع مساهمة القطاع الصناعي إلى 8% من الناتج المحلي وفقاً لبيانات صادرة في عام 2014.



وعانى القطاع الصناعي السوري من هجرة اليد العاملة بسبب موجات النزوح في الداخل والخارج الناتجة عن الحرب، بالإضافة إلى فقدان جزء كبير من مصادر الطاقة مع انهيار محطات إنتاج الكهرباء ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.