تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

خسر 25 مليار دولار من ثروته في يوم واحد.. اليكم ما جرى مع لاري إليسون

Lebanon 24
15-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1455296-639013861541203075.webp
Doc-P-1455296-639013861541203075.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خسر الشريك المؤسس لشركة أوراكل ورئيسها التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي لاري إليسون، نحو 25 مليار دولار من صافي ثروته في يوم واحد، في واحدة من أكبر خسائر الثروات خلال عام 2025.

وبحسب تقديرات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، فقد تكبّد إليسون هذه الخسارة في 11 كانون الاول، ليتراجع ترتيبه إلى المركز الثالث بعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا وسبيس إكس وxAI، في الصدارة، ثم لاري بيج، من مؤسسي "غوغل"، في المركز الثاني، وفقا لتقرير نشره موقع "Business chief" واطلعت عليه "العربية Business".

وجاء هذا التراجع بعدما هبطت أسهم عملاق البرمجيات "أوراكل" عقب إعلان نتائج مالية جاءت أضعف من التوقعات، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة إليسون إلى نحو 248 مليار دولار، مسجلًا واحدة من أكبر الانخفاضات في الثروات خلال العام.
وكان سهم أوراكل قد تراجع بنحو 14% بعد أن أعلنت الشركة إيرادات قدرها 16.1 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وفق بيان صدر في 10 نوفمبر. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين البالغة 16.2 مليار دولار، بحسب "BBC".

ورغم أن نمو الإيرادات بلغ 14% مدفوعًا بقفزة قوية نسبتها 68% في مبيعات البنية التحتية السحابية لأوراكل المرتبطة بأعمال الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك لم يكن كافيًا لوقف الهبوط الحاد في السهم.

وفي تصريح واسع التداول أدلى به إليسون في 10 ديسمبر، قال: "سيشهد عالم تقنيات الذكاء الاصطناعي تغييرات كبيرة خلال السنوات المقبلة، ويجب أن نظل مرنين في الاستجابة لهذه التحولات".

وأضاف: "سنواصل شراء أحدث وحدات المعالجة الرسومية (GPU) من إنفيديا، لكن علينا أن نكون مستعدين وقادرين على نشر أي رقائق يفضل عملاؤنا شراءها".

ويعكس هذا التصريح سياسة تتبعها "أوراكل" تقضي بشراء الشرائح التقنية من أي شركة بما يلبّي احتياجات العملاء على أفضل وجه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في 4 أيام فقط.. هكذا خسر أغنى ملياردير فلبيني 18 مليار دولار من ثروته!
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بمليارات الدولارات.. مصر تعلن عن امتلاكها ثروة كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: مليار دولار وصلت إلى "حزب الله" وهذا ما سيختاره
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلة ترامب تخسر مليار دولار.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك

سبيس إكس

يوم واحد

بلومبرغ

أوراكل

الترا

قادري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2025-12-15
Lebanon24
03:10 | 2025-12-15
Lebanon24
02:56 | 2025-12-15
Lebanon24
01:44 | 2025-12-15
Lebanon24
01:03 | 2025-12-15
Lebanon24
00:46 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24