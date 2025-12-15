تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
في ظلّ إنخفاض مؤشّر الدولار... هذا ما سجّلته أسعار الذهب اليوم
Lebanon 24
15-12-2025
|
05:39
صعدت أسعار
الذهب
، في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض العملة الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر شباط المقبل بنسبة 1.14% إلى 4377.80 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.01% إلى 4343 دولار للأونصة، وبلغ سعر العقود أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول الماضي يوم الجمعة الماضي.
وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.09% إلى 98.3060 نقطة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد. (روسيا اليوم)
