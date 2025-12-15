تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
إطلاق أول مصنع "غيغا فاكتوري" لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في روسيا
Lebanon 24
15-12-2025
|
10:19
photos
أعلنت مؤسسة "روساتوم" للطاقة النووية عن بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع على مستوى "الغيغا فاكتوري" في
روسيا
لإنتاج بطاريات "الليثيوم أيون".
وأكدت الشركة أن هذه المنشأة تمثل أول مشروع صناعي في البلاد يغطي دورة الإنتاج الكاملة لبطاريات "الليثيوم أيون"، بدءا من
المواد الكيميائية
الأولية لخلية البطارية وصولا إلى تصنيع الوحدات النهائية والبطاريات الجاهزة.
ويشكل هذا المشروع خطوة محورية في رؤية "روساتوم" لبناء سلسلة إنتاج شاملة ومحلية لمجال التنقل الكهربائي، تمتد من استخراج المواد الخام مثل الليثيوم، مرورا بتصنيع المكونات والبطاريات، وصولا إلى إنشاء بنية تحتية لشحن المركبات.
ومن المقرر أن يتم تزويد البطاريات المنتجة للمصنعين
الروس
للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الحافلات والسفن والبنية التحتية الحضرية. كما تخطط "روساتوم" لافتتاح مصنع ثان مطابق في منطقة
موسكو
، ليكون جاهزا بحلول عام 2026، مما سيرفع من الطاقة الإنتاجية الإجمالية المستهدفة للشركة في هذا القطاع. (روسيا اليوم)
