إقتصاد
ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!
Lebanon 24
15-12-2025
|
10:47
أفادت تقارير صحافية أن الملياردير الصيني
شو بو
، مؤسس شركة الألعاب الإلكترونية Duoyi البالغ من العمر 48 عامًا، أنجب أكثر من 100 طفل في
الولايات المتحدة
عبر اتفاقيات تأجير الأرحام.
ويُعرف شو بو على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "الأب الأول للصين"، وقد صرح بأنه يهدف إلى إنجاب 50 ابنًا على الأقل من ذوي "الجودة العالية". (ارم نيوز)
إقتصاد
منوعات
الولايات المتحدة
ارم نيوز
شو بو
