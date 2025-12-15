ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!

أفادت تقارير صحافية أن الملياردير الصيني ، مؤسس شركة الألعاب الإلكترونية Duoyi البالغ من العمر 48 عامًا، أنجب أكثر من 100 طفل في عبر اتفاقيات تأجير الأرحام.



ويُعرف شو بو على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "الأب الأول للصين"، وقد صرح بأنه يهدف إلى إنجاب 50 ابنًا على الأقل من ذوي "الجودة العالية". (ارم نيوز)

Advertisement