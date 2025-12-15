تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

بفعل محادثات أوكرانيا وبيانات ضعيفة من الصين.. تراجع في اسعار النفط

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:45
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، وسط بوادر عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.40% مسجلة 60.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.60 دولار للبرميل، بانخفاض 22 سنتا أو 0.39%.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع، وفق وكالة "رويترز".
الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

الأوروبي

الأطلسي

بات على

رويترز

أوروبي

