بفعل محادثات أوكرانيا وبيانات ضعيفة من الصين.. تراجع في اسعار النفط

انخفضت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، وسط عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.40% مسجلة 60.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب الوسيط الأميركي 56.60 دولار للبرميل، بانخفاض 22 سنتا أو 0.39%.



وقال مسؤولون أميركيون إن عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات ، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع، وفق وكالة " ".

