وسط توقعات بخفض جديد للفائدة.. ارتفاع في اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% ليصل إلى 4304.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. وفي المقابل، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار.



وقفز الذهب بأكثر من 64% هذا العام، محطماً عدداً من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025. وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، وفق وكالة " ".

