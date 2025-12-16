تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مدفوعا ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة سبيس.. ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

Lebanon 24
16-12-2025 | 01:28
أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، وفقا لحسابات نشرتها مجلة "فوربس" يوم الاثنين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة سبيس إكس الفضائية التي يملكها ماسك. واعتمدت "فوربس" على السعر الذي تم تحديده في هذه الصفقات لتقدير قيمة أعلى للشركة، ما أدى بدوره إلى زيادة تقدير قيمة حصة ماسك فيها.

وقبل ساعات قليلة فقط، كانت "فوربس" قد قدرت صافي ثروة ماسك بنحو 500 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
