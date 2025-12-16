مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي.. "نيكاي الياباني" يهبط 1%

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% الثلاثاء، متأثرا بتراجع في أسهم شركات الرقائق وغيرها من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية المهمة في وقت لاحق .



وانخفض "نيكاي" 1.3% إلى 49510.60، لينخفض دون مستوى 50 ألف نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 3391.23 نقطة.



وتراجعت أسهم شركة ياسكاوا إلكتريك لأجهزة الروبوت 6.1%، بينما انخفضت أسهم شركة فوجيكورا المصنعة لكابلات مراكز البيانات 5.6%، مما جعلهما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في "نيكاي"، وفق وكالة " ".

Advertisement