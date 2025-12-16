مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية.. تراجع في اسعار الدولار

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر تشرين الثاني الذي تأخر صدوره.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2% مسجلا 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 تشرين الأول.



ومن المقرر أن يصدر تقارير التوظيف المجمعة التي طال انتظارها لشهري تشرين الأول، وتشرين الثاني في وقت لاحق، بعد التأخير في جمع البيانات خلال أطول فترة إغلاق للحكومة الأميركية في التاريخ، وفقاً لـ" ".

