Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995.. ترقب في الاسواق

Lebanon 24
16-12-2025 | 02:43
تترقب الأسواق العالمية اجتماع بنك اليابان المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات واسعة بقيام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد حالة الضبابية في سوق العملات، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد يتجه نحو رفع الفائدة في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وبحسب التوقعات، من المرجح أن يتم اتخاذ قرار رفع الفائدة بالإجماع من قبل الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ اجتماع يوليو الماضي، ما يعكس توافقًا واسعًا داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية.
