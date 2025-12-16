رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995.. ترقب في الاسواق

تترقب اجتماع المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات واسعة بقيام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.



وتأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد حالة الضبابية في سوق العملات، حيث تشير تقديرات الأسواق إلى أن محافظ بنك ، ، قد يتجه نحو رفع الفائدة في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.



وبحسب التوقعات، من المرجح أن يتم اتخاذ قرار رفع الفائدة بالإجماع من قبل الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ اجتماع يوليو الماضي، ما يعكس توافقًا واسعًا داخل البنك بشأن مسار السياسة النقدية.

