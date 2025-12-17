تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
عملة منسية تتحول لكنز تاريخي في واشنطن
Lebanon 24
17-12-2025
|
00:39
photos
0
لمن يقول إن السنت الأميركي لم يعد له أي قيمة، فإن بعض هواة جمع العملات يختلفون تماما مع هذا الرأي.
فقد دفع هؤلاء ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي جرى تداولها في
الولايات المتحدة
قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة في
نوفمبر الماضي
.
وباعت دار سك العملة الأميركية 232 مجموعة من ثلاث عملات سنت بمبلغ ضخم بلغ 76ر16 مليون دولار في مزاد أُقيم يوم الخميس الماضي واستضافته دار "ستاكس
باورز
جاليريز".
أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار، وحصل المشتري معها أيضا على القوالب الثلاثة التي استخدمت في سك عملات
لينكولن
تلك.
