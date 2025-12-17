تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إقتصاد

عملة منسية تتحول لكنز تاريخي في واشنطن

Lebanon 24
17-12-2025
لمن يقول إن السنت الأميركي لم يعد له أي قيمة، فإن بعض هواة جمع العملات يختلفون تماما مع هذا الرأي.

فقد دفع هؤلاء ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي جرى تداولها في الولايات المتحدة قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة في نوفمبر الماضي.
وباعت دار سك العملة الأميركية 232 مجموعة من ثلاث عملات سنت بمبلغ ضخم بلغ 76ر16 مليون دولار في مزاد أُقيم يوم الخميس الماضي واستضافته دار "ستاكس باورز جاليريز".

أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار، وحصل المشتري معها أيضا على القوالب الثلاثة التي استخدمت في سك عملات لينكولن تلك.
