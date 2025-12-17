عملة منسية تتحول لكنز تاريخي في واشنطن

لمن يقول إن السنت الأميركي لم يعد له أي قيمة، فإن بعض هواة جمع العملات يختلفون تماما مع هذا الرأي.



فقد دفع هؤلاء ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي جرى تداولها في قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة في .

وباعت دار سك العملة الأميركية 232 مجموعة من ثلاث عملات سنت بمبلغ ضخم بلغ 76ر16 مليون دولار في مزاد أُقيم يوم الخميس الماضي واستضافته دار "ستاكس جاليريز".



أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار، وحصل المشتري معها أيضا على القوالب الثلاثة التي استخدمت في سك عملات تلك.