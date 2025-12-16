بعد قرار ترامب فرض حصار كامل على ناقلات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادرها.



وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3%، أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولار بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع عقود بنسبة 1.24% أو 74 سنتا ليصل إلى 59.65 دولار للبرميل.



وأنهت أسعار الخام تداولات الأمس قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية ، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف الغربية المفروضة على ، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.

