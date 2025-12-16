تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

بعد قرار ترامب فرض حصار كامل على ناقلات فنزويلا.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:34
Doc-P-1456325-639015589610420149.webp
Doc-P-1456325-639015589610420149.webp photos 0
صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3%، أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولار بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع عقود خام برنت بنسبة 1.24% أو 74 سنتا ليصل إلى 59.65 دولار للبرميل.

وأنهت أسعار الخام تداولات الأمس قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.
دونالد ترامب

الأوكرانية

العقوبات

خام برنت

امل على

فنزويلا

دونالد

الغربي

