Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ارتفاع يقارب 700%.. قفزة تاريخية لأسهم "MetaX" الصينية في أول يوم تداول

Lebanon 24
17-12-2025 | 00:02
شهدت بورصة شنغهاي، الأربعاء، واحدة من أضخم الطفرات في تاريخها، بعدما قفزت أسهم شركة تصنيع الرقائق الصينية "MetaX Integrated Circuits" بنحو 700% في أول يوم تداول، عقب طرحها للاكتتاب العام وجمعها ما يقارب 600 مليون دولار.

السهم الذي حُدد سعره عند 104.66 يوان في الطرح الأولي، انطلق بقوة ليصل إلى أكثر من 835 يوان عند الإغلاق، في قفزة مذهلة تعكس حمى الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي بالصين.

وتأتي هذه البداية النارية على خطى شركة "Moore Threads"، التي حققت مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً تجاوز 400% بعد إدراجها في شنغهاي، إذ تعمل الشركتان في تطوير وحدات معالجة الرسوميات (GPU) المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع يشهد نمواً متسارعاً بفعل الإقبال العالمي على خدمات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
الذكاء الاصطناعي

بورصة شنغهاي

شركة تصنيع

سوميا

الصين

الطف

