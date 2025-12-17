مع ارتفاع معدل البطالة بأميركا.. ارتفاع في أسعار الفضة والذهب

قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع مع صدور بيانات العمل الأميركية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على النفيسة.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولار للأونصة. واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4321.56 دولار للأونصة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4350.50 دولار.

Advertisement