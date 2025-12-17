تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
Lebanon 24
17-12-2025
|
03:17
photos
0
استقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية تشرين الأول بعدما أظهرت بيانات استمرار ضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى البقاء في حالة ترقب للموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة.
وسجل اليورو 1.1751 دولار في
آسيا
، منخفضا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعا الذي لامسه في الجلسة السابقة قبل قرار السياسة النقدية من
البنك المركزي الأوروبي
يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.
واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى له منذ الثالث من تشرين الأول الذي سجله الثلاثاء عند 98.193. وانخفض المؤشر بنسبة 9.5% هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.
Advertisement
