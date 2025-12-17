مع ارتفاع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.. توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأميركي

أظهر مسح موسع أجرته " " تراجع مخزونات الخام في خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير والبنزين.



وقدر ثمانية محللين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر الحالي.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي عن حالة النفط إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بتراجع 2.3 مليون برميل.

