مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا لمكاسب ناسداك.. "نيكاي" يغلق مرتفعاً

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، صاعداً من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا المكاسب التي حققتها الأسهم على المؤشر ناسداك أمس.



وزاد نيكاي بنسبة 0.26% ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض 0.6% في وقت سابق من الجلسة. وأوقف المؤشر سلسلة خسائر متتالية على مدار جلستين.



ارتفاع أسعار بعد إعلان حصاراً شاملاً على ناقلات



وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.03% عند 3369.39 نقطة.

