تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا لمكاسب ناسداك.. "نيكاي" يغلق مرتفعاً
Lebanon 24
17-12-2025
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، صاعداً من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا المكاسب التي حققتها الأسهم على المؤشر ناسداك أمس.
وزاد نيكاي بنسبة 0.26% ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض 0.6% في وقت سابق من الجلسة. وأوقف المؤشر سلسلة خسائر متتالية على مدار جلستين.
ارتفاع أسعار
النفط
بعد إعلان
واشنطن
حصاراً شاملاً على ناقلات
فنزويلا
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.03% عند 3369.39 نقطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يُغلق مرتفعا 0.1 في المئة ومؤشر "ناسداك 100" يتراجع 0.1 في المئة
Lebanon 24
مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يُغلق مرتفعا 0.1 في المئة ومؤشر "ناسداك 100" يتراجع 0.1 في المئة
17/12/2025 14:09:34
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي.. "نيكاي الياباني" يهبط 1%
Lebanon 24
مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي.. "نيكاي الياباني" يهبط 1%
17/12/2025 14:09:34
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية
Lebanon 24
تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية
17/12/2025 14:09:34
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
Lebanon 24
بضغط من تراجع سهم "سوفت بنك".. "نيكاي" يغلق على انخفاض
17/12/2025 14:09:34
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان
فنزويلا
واشنطن
النفط
ستين
زويل
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجّار الشمال يطالبون وزارة الطاقة برؤية واضحة وجدول زمني للتغذية الكهربائية
Lebanon 24
تجّار الشمال يطالبون وزارة الطاقة برؤية واضحة وجدول زمني للتغذية الكهربائية
05:38 | 2025-12-17
17/12/2025 05:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابات العمال تحذّر من ضرب أولوية العامل اللبناني في قطاع الأفران
Lebanon 24
نقابات العمال تحذّر من ضرب أولوية العامل اللبناني في قطاع الأفران
05:34 | 2025-12-17
17/12/2025 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.. توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأميركي
Lebanon 24
مع ارتفاع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.. توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأميركي
03:34 | 2025-12-17
17/12/2025 03:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
Lebanon 24
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
03:17 | 2025-12-17
17/12/2025 03:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع معدل البطالة بأميركا.. ارتفاع في أسعار الفضة والذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع معدل البطالة بأميركا.. ارتفاع في أسعار الفضة والذهب
01:04 | 2025-12-17
17/12/2025 01:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:38 | 2025-12-17
تجّار الشمال يطالبون وزارة الطاقة برؤية واضحة وجدول زمني للتغذية الكهربائية
05:34 | 2025-12-17
نقابات العمال تحذّر من ضرب أولوية العامل اللبناني في قطاع الأفران
03:34 | 2025-12-17
مع ارتفاع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.. توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأميركي
03:17 | 2025-12-17
الدولار الأميركي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2017
01:04 | 2025-12-17
مع ارتفاع معدل البطالة بأميركا.. ارتفاع في أسعار الفضة والذهب
00:39 | 2025-12-17
عملة منسية تتحول لكنز تاريخي في واشنطن
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 14:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24