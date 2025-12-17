عملاق الألماس الروسي: المخزون المجدي اقتصادياً على وشك التراجع

حذّرت شركة الألماس الروسية العملاقة ALROSA من أن الاحتياطيات العالمية المجدية اقتصاديًا من الألماس، والمقدّرة بنحو 1.8 مليار قيراط، قد تنفد خلال نحو 20 عامًا إذا استمر الإنتاج بالوتيرة الحالية.



وقال التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين في الشركة تاخيف، في تصريحات لوكالة نوفوستي، إن هذه الاحتياطيات تكفي لعشرين عامًا في حال بقي الإنتاج السنوي عند مستوى 90 مليون قيراط، مشيرًا إلى أن تراجع الإنتاج قد يمدّد عمرها إلى ما بين 50 و60 عامًا.



وأوضح تاخيف أن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية موجود في ، فيما تتركز الكميات المتبقية بشكل أساسي في إفريقيا، ولا سيما في بوتسوانا وأنغولا، لافتًا إلى أن خرجت فعليًا من سوق الألماس، بينما لا تمثّل عاملًا مؤثرًا في التوازن العالمي حاليًا.



وأضاف أن استمرار تراجع الإنتاج العالمي سنويًا قد يطيل عمر الاحتياطيات الحالية لعقود إضافية، مؤكدًا في المقابل أن الألماس لن يختفي، كونه جزءًا راسخًا من التاريخ والثقافة البشرية منذ آلاف السنين.



وختم بالقول إن السوق لن تشهد نقصًا حادًا في الألماس، لكنه رجّح تسجيل ارتفاع تدريجي في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

