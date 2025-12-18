تراجع سعر فائدة التمويل العقاري في أميركا

تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً في خلال الأسبوع الحالي ليقترب من أقل مستوى له منذ عام تقريباً.



وذكرت مؤسسة للتمويل العقاري اليوم الخميس أن متوسط سعر الفائدة انخفض إلى 6.21% خلال الأسبوع الحالي مقابل 6.22% خلال الأسبوع الماضي، و6.72% خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.



في الوقت نفسه، تراجعت فائدة القروض أجل 15 عاماً المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 5.47% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5.54% خلال الأسبوع الماضي و5.92% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

Advertisement