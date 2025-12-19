تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بقيمة 183 مليار دولار.. "الخزانة" الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل

Lebanon 24
19-12-2025 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1457278-639017305785905276.webp
Doc-P-1457278-639017305785905276.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الاثنين المقبل، والسندات أجل 5 أعوام يوم الثلاثاء، والسندات السباعية يوم الأربعاء المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يعتزم الكشف عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 13 مليار دولار... "فلاي دبي" تُوقّع اتفاقاً مع "بوينغ" لشراء 75 طائرة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية (بلومبرغ)
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 09:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

وزارة الخزانة

الألمانية

مين يو

جمالي

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2025-12-19
Lebanon24
23:35 | 2025-12-18
Lebanon24
23:25 | 2025-12-18
Lebanon24
23:00 | 2025-12-18
Lebanon24
13:50 | 2025-12-18
Lebanon24
13:36 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24