إقتصاد
بقيمة 183 مليار دولار.. "الخزانة" الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل
Lebanon 24
19-12-2025
|
01:36
photos
أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الاثنين المقبل، والسندات أجل 5 أعوام يوم الثلاثاء، والسندات السباعية يوم الأربعاء المقبل، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
