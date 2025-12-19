بعد بيانات التضخم الأميركية ووسط قوة الدولار.. تراجع في أسعار الذهب والفضة

تراجعت أسعار اليوم الجمعة وسط قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في ، الأمر الذي قلل من المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4319.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4346.70 دولار.



وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء، وفقاً لـ " ".

