20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
إقتصاد
للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار النفط تتجه للانخفاض
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:20
تراجعت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وتتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بددت الاحتمالات المتزايدة للتوصل لاتفاق سلام بين
روسيا
وأوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء الحصار المفروض على ناقلات النفط
الفنزويلي
.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.2% إلى 59.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.3% إلى 55.99 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2%، وفقاً لـ "
رويترز
".
