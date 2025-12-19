للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار النفط تتجه للانخفاض

تراجعت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وتتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بددت الاحتمالات المتزايدة للتوصل لاتفاق سلام بين وأوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء الحصار المفروض على ناقلات النفط .



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.2% إلى 59.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.3% إلى 55.99 دولار للبرميل.



وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2%، وفقاً لـ " ".

